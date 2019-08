São Roque em festa!

A freguesia de São Roque acolhe até ao próximo dia 19 de agosto a festa em honra do seu padroeiro, uma festa que contará com muita animação e, obviamente, com a sua presença. Por estes dias, recomenda-se uma passagem pelo Restaurante Miradouro, localizado junto ao Miradouro de São Roque, no Funchal e com vista privilegiada para a baía do Funchal, conhecido pelo seu bom nome e pelos pratos típicos que apresenta.

Além dos pratos regionais que serve em doses generosas, o Restaurante Miradouro apresenta um serviço de qualidade a bom preço, que não deixa ninguém indiferente!

E o prego no bolo do caco, tenro e suculento, que aqui é servido? Uma autêntica tentação!!! Tem mesmo que provar!

Mas, se na hora de comer, esta não for a sua escolha, fique a saber que temos uma variedade de pratos deliciosos feitos a pensar em si:

Pratos do dia desta semana:

Terça-feira: Entremeada na Brasa

Quarta-feira: Bacalhau Gomes Sá

Quinta-feira: Não temos prato do dia (feriado)

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum

Preço: 5.50€

Aproveite para visitar a Festa e o Restaurante Miradouro!

Esperamos por si.

Visite a nossa página do Facebook e aproveite para saber mais sobre nós.

Telefone: 291742165