Saiba onde pode assistir ao Festival Internacional de Vídeo Arte

Nesta ‘Hora da Boa Vida’, relembramos aos nossos leitores que amanhã e quinta-feira, dias 20 e 21 de Novembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a primeira edição do Festival Internacional de Vídeo Arte - ‘IMAGE PLAY’.

As duas sessões começam às 19 horas, onde serão apresentadas 46 obras de vídeo arte de diversos criativos internacionais, em representação de países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, México, Canadá, Cuba, Argentina e Irão.

As entradas têm um custo de 2 euros para o público em geral, sendo de entrada livre para os estudantes.

Além disso, decorrerá ainda, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 21 de Novembro, pelas 15 horas, um colóquio em língua portuguesa, aberto a todos os interessados, com o objectivo de contribuir para a reflexão do pensamento contemporâneo sobre a produção cultural e artística das novas narrativas audiovisuais, assim como do pensamento crítico que esta gera.