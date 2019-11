Saiba onde pode assistir ao Festival Internacional de Bandolins da Madeira

Gosta de bandolins? Nesta ‘Hora da Boa Vida’, sugerimos o evento que irá ocorrer, este fim-de-semana, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Trata-se da edição 2019 do Festival Internacional de Bandolins da Madeira, sendo este um evento que é apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, ao lado do promotor Norberto Cruz, em representação da Associação de Bandolins da Madeira.

O festival conta como grandes convidados, como a Orquestra Claudio e Mauro Terroni, de Itália, e a DOM RA TRIO, da Rússia. Este ano, no total, mais de 200 músicos irão marcar presença no evento.

Inserido neste festival, o 34.º Encontro Regional de tunas e Orquestras da Madeira acontece às 17 horas e os concertos internacionais iniciam-se às 20 horas. O primeiro custa 5 euros e o segundo 10 euros.