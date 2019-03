Saiba o que vestir com as tendências da ModaLisboa

A nova edição da ModaLisboa, denominada Insight, acontece esta semana, nos dias 7, 8, 9 e 10 de Março, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, para desvendar 31 colecções para o Outono/Inverno 2019/2020.

No primeiro dia do evento, as propostas serão apresentadas nas Carpintarias de São Lázaro, o novo pólo cultural de Lisboa. O dia termina com os Fast Talks, um conceito que nasceu para envolver os vários intervenientes do mundo da moda e do glamour, para debaterem determinados aspectos da indústria da moda. Este ano, o tema recai sobre a sustentabilidade que está cada vez mais em foco nesta área.

Nos restantes dias, o Pavilhão Carlos Lopes será o palco para o lançamento das tendências por parte de jovens criadores e conceituados designers.

Esteja atento às propostas que hão-de surgir para a indumentária da próxima estação fria.

Conheça o calendário completo dos desfiles

7 de Março - Carpintarias de São Lázaro

17h - António Castro

17h - Filipe Augusto

17h - David Pereira

17h - Cristina Real

18h - Fast Talks

8 de Março - Pavilhão Carlos Lopes

18h00 - Sangue Novo

19h30 - Duarte (LAB)

20h30 - Carolina Machado (LAB) 20:30

21h30 - Valentim Quaresma

22h30 - Ricardo Preto

9 de Março - Pavilhão Carlos Lopes - Desfiles LAB

14h30 - Constança Entrudo no The Mustik Warehouse | Jardim 9 de Abril

15h30 - João Magalhães

16h30 - Imauve

17h30 - David Ferreira

18h30 - Carlos GilPowered by Portugal Fashion

19:30 - Awaytomars

20h30 - Kolovrat

21:30 - Luís Carvalho

22h30 - Ernest W. Baker no TEM-PLATE | Rua Projetada à Matinha

10 de Março - Pavilhão Carlos Lopes

14h30 - Nuno Gama

16h00 - Andrew Coimbra (LAB)

17h00 - Gonçalo PeixotoLAB

18h00 - Olga NoronhaLAB

19h00 - NycolePowered by Portugal Fashion

20h00 - Ricardo Andrez

21h00 - Aleksandar Protic

22h00 - Dino Alves