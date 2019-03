Saiba como fazer malassadas ‘à madeirense’ para o seu Carnaval

O Carnaval é para muitos, mais do que apenas disfarces e brincadeiras. É também sinónimo de sonhos e malassadas, sempre acompanhados pelo tradicional mel de cana.

Nesta nova rubrica do DIÁRIO, ‘Hora da Boa Vida’, deixamos-lhe uma das possíveis receitas de malassadas, que temos a certeza de que vai adorar. Aproveite e faça-as com as crianças em casa e partilhe em família e com amigos. E como é de partilha que estamos a falar, aqui vão os ingredientes suficientes para 50 malassadas.

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo T55

750ml de leite meio-gordo

6 Ovos

30g de fermento de padeiro

1 Colher de chá de sal

Raspa de 1 limão

Óleo para fritar

Mel de cana q.b.

Modo de Preparação:

- Junte a farinha e o sal numa tigela.

- Dissolva o fermento num pouco de água morna e deite no meio da farinha. Misture tudo.

- Adicione a raspa de limão, e seguidamente à mão junte os ovos. Deve adicionar os ovos um a um, batendo bem a massa para que fiquem bem incorporados. Consiga uma mistura homogénea.

- Vá juntando o leite aos poucos, mexendo sempre muito bem.

- Agora é hora de levedar. Com um pano, embrulhe a tigela com a massa e deixe levedar durante 2 horas.

- Com a ajuda de duas colheres, faça bolas de massa pequenas, e frite-as em óleo bem quente. As malassadas devem ter um tom dourado.

*É aconselhável que, depois de fritas, sejam envoltas em papel absorvente para retirar o excesso de óleo.

Regue com mel-de-cana a gosto.

Se não tem vontade, tempo ou jeito, para fazer malassadas, pode sempre passar numa pastelaria ou bar da Madeira. Em muitos desses estabelecimentos comerciais há esta típica iguaria à venda. Aproveite porque a vida são dois dias... e o Carnaval são três.