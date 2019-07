Saboreie deliciosas ponchas no Restaurante Praia da Alagoa

A poncha é a bebida tradicional mais conhecida da Madeira. Quem nos visita gosta de a provar, quem cá vive gosta de desfrutar desta maravilha da pérola do Atlântico. Seja em convívios familiares, arraiais, em ocasiões especiais ou num momento de descontração ao fim do dia, a poncha faz parte do quotidiano de qualquer madeirense. Orgulhamo-nos de preparar, na hora, uma poncha de excelência, vencedora do prémio de Melhor Poncha, por quatro anos consecutivos, na Festa da Apanha da Cana. Mas o que é que a nossa poncha tem de especial?

É elaborada com produtos de qualidade e com muita paixão pelo que fazemos. Fazemos questão de usar a belíssima aguardente produzida nos Engenhos do Norte, não fossemos nós seus vizinhos. Quem nos visita, pode saborear as mais diversas ponchas: desde as mais tradicionais como a poncha regional, a poncha à pescador e a poncha de maracujá, passando pelas mais inovadoras como a de tangerina, lima, hortelã, pitanga e tomate- inglês (algumas delas dependendo da sazonalidade dos frutos).

Depois de um agradável dia de praia, nada melhor do que passar momentos de lazer, saboreando as nossas deliciosas ponchas.

