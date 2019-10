Sábado de arromba, na Babel Diskool!

Este sábado, a animação está de volta à Babel Diskool, no Entreposto da Cancela.

A partir das 23h, não pode perder a incomparável performance de Sara Santini, a Dj portuguesa, natural do Porto, que tem andado a dar música não só em Portugal, como também por esse mundo fora! Consta da lista dos 100 melhores Dj’s do mundo. Sara Santini já recebeu vários prémios pela Revista Djanemag, sendo a única djane portuguesa a surgir neste importante e famoso ranking mundial!

A noite contará, ainda, com as performances do Dj’s madeirenses Amériko Nunez, Nelson Caires e Paulo Camacho que prometem trazer à ribalta os melhores sons do momento!

Contamos consigo para uma noite inesquecível!

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço.

Contactos:

968 572 777

[email protected]

Facebook