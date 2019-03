Roteiro para celebrar o Dia da Mulher

O dia 8 de Março foi instituído em 1975 pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher. A celebração anual desta data é o resultado de uma série de lutas e reivindicações das mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se prolongaram até hoje tendo como objectivo lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas.

Numa nota mais ‘leve’ Dia da Mulher é sinónimo de celebração e, por isso, o DIÁRIO deixa-lhe algumas sugestões para animar a noite de 8 de Março.

Noite da Mulher, na Cantina El Mexicano, com buffet (frios e quentes), cozinha mexicana e mediterrânea, música ao vivo com os Triova Voices e um ‘show’ internacional de strip masculino (artista venezuelano) e o DJ Alvarez. O espaço está reservado às mulheres até à 1 hora da madrugada e só depois é que os clientes masculinos poderão entrar. O jantar é por reserva.

Na Boutique da Poncha, no Porto Santo, celebra-se o Dia da Mulher com oferta de ‘shots’ às mulheres e música a cargo do DJ Sil.

Festa ‘Baile da Mulherada’, na Venda Velha, com o DJ Nélio Fabrício.

A discoteca Trap promove festa temática da Noite da Mulher, com muito samba à mistura.

O 23 Vintage Bar sugere festa ‘Yes We Can!’, com a temática da Noite da Mulher, com selecção musical do DJ Celso Velosa.

Dia da Mulher na discoteca Jam, com DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Entrada gratuita até às 4 horas e ‘welcome drink’.

Casino da Madeira apresenta várias sugestões para o Dia da Mulher: às 19h30, no Restaurante Bahia, com jantar e espectáculo temático com o concerto dos Akoustic Junkies ao vivo e o espectáculo internacional dos strippers masculinos Casino Toy Boys. Depois, a partir das 23 horas, há ‘Carnaval 2019 - Wonder Woman’ no Copacabana, com entradas gratuitas e oferta de 3 bebidas até às 00h30 para as mulheres. A música será do DJ Luís Gonçalves. Actuam os strippers masculinos Casino Toy Boys (entrada aos homens só a partir da 1h30). No Garden, actua o DJ Nelson Caires.