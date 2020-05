Ronaldo volta a promover a Madeira com uma caminhada no Caniçal

Cristiano Ronaldo voltou a promover a Madeira no Instagram. O jogador madeirense aproveitou o dia de sol e resolveu ir até à Ponta de São Lourenço, no Caniçal, na companhia do filho Cristianinho.

Recorde-se que por estes dias o craque madeirense está com a família numa casa alugada no Caniçal.

“Descobrindo a minha ilha com a melhor companhia”, escreveu o craque madeirense.