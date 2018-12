Ronaldo partilha foto de noite em família

Cristiano Ronaldo partilhou, ontem, nas redes sociais uma foto em que surge acompanhado da namorada, Georgina Rodriguez e o filho mais velho, Cristianinho,

“About last night” (em português: Sobre ontem à noite) diz o craque madeirense sobre a foto com dois dos seus amores, como indicam os corações que acompanham a descrição do momento em família.

Na última semana muito se tem especulado sobre o noivado de Ronaldo e Georgina, rumores que o próprio veio desmentir ao media italianos dizendo que agora não está nos seus planos casar.