Ronaldo gastou 30 mil euros em duas garrafas de vinho no espaço de 15 minutos

Cristiano Ronaldo nem esteve 15 minutos no restaurante Scott’s, em Londres, na passada segunda-feira, visto que não tinha pedido reserva e o espaço estava lotado. Sentou-se no bar, juntamente com um grupo de amigos, e pediu duas garrafas de vinho. A conta foi de 30 mil euros, avançou o Daily Mail, segundo uma testemunha.

Aproveitando a pausa nos campeonatos e a ausência na convocatória para a selecção portuguesa de futebol, CR7 foi a terras de Sua Majestade com a família, passar umas curtas férias.

Depois de assistir a um encontro de ténis das ATP Finals, na O2 Arena, entre Novak Djokovic e John Isner, decidiu ir até ao luxuoso restaurante com os amigos despender 20 mil euros numa garrafa de Richebourg Grand Cru, o vinho mais caro do Mundo e numa Pomerol Petrus, de 1982, despendendo dez mil euros por essa garrafa, que nem acabou por terminar.

“A conta foram 30 mil euros. O Ronaldo nem piscou os olhos. Foi o assunto mais falado no restaurante o resto da noite”, referiu a mesma fonte ao matutino britânico.