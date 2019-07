Ronaldo está com "saudades" de Georgina

Cristiano Ronaldo está na Ásia a preparar a próxima época ao serviço da Juventus, enquanto Georgina Rodríguez aproveitou para tirar uns de diversão em família. O craque já fez saber, através das redes sociais, que tem "saudades".

A namorada de CR7 partilhou, esta sexta-feira, no Instagram, uma fotografia em que surge com os filhos, Alana Martina, Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo (bem como o gato da família, Pepe), a bordo do avião privado de Cristiano Ronaldo. “Ansiosos por vermos o papá”, dizia a legenda da foto em família.