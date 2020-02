Ronaldo e Georgina considerados o casal mais glamoroso

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são o casal nacional mais glamouroso, de acordo com os resultados obtidos no Inquérito Anual sobre ‘Os casais mais glamourosos para o São Valentim 2020’, realizado mais uma vez por Showroomprive.pt.

O casal ocupa novamente o pódio pelo segundo ano consecutivo com 28,41%, em comparação com 23,16% do ano 2019 e destaca-se pelo seu armário de alta costura e marcas de luxo sem perder a etiqueta, seja qual for o momento.

No segundo lugar, Diana Chaves e César Peixoto obtêm 13,50% dos votos. São seguidos pelos casais formados por Ricardo e Francisca Pereira (19,79%), e Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira (10,69%). No quinto lugar, a famosa modelo Sara Sampaio e Oliver Ripley (10,13%). Ambos elegantes quando a ocasião requer, e modernos e simples no seu dia a dia. A beleza dela faz com que qualquer look se destaque e o bom gosto de Oliver a acompanha. Da mesma forma que no ano passado, foi também um dos mais bem posicionados no ranking.

São seguidos por Kelly Bailey e Lourenço Ortigão (9,0%), Sara Matos e Pedro Teixeira (5,91%), Jessica Athayde e Diogo Amaral (4,08%), Rita Pereira e Guillaume Lalung (3,94%) e, para fechar o ranking, Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva é o casal menos votado, com 3,38%, obtendo novamente a pior pontuação pelo segundo ano consecutivo.

Sobre o casal de famosos internacionais mais bem-vestido, a mesma fonte avança que venceu novamente o jogador David Beckham e a sua esposa, a estilista e ex-Spice Girl, Victoria. É o segundo ano que lideram o pódio, embora neste ano o fazem com uma melhor pontuação, obtendo 28,41% dos votos. São seguidos por George Clooney e Amal, com 22,78%, repetindo o lugar em comparação com 2019. No terceiro lugar, Meghan Markle e o Príncipe Harry, com 12,10%, parecem agradar tanto a sociedade portuguesa quanto a espanhola.

O casal de actores mais fixes e divertidos é formado por Blake Lively e Ryan Reynolds, que no presente ranking ocupam o quinto lugar, recebendo 7,03 de apoio. Ryan Gosling e Eva Mendes é o casal que após ser votado com 5,49% dos votos, fica no sexto lugar, na frente de Richard Gere e Alejandra Silva (4,78%), Kim Kardashian e Kanye West (4,08%), que no ano passado foram substituídos por outros casais de famosos, como Chiara Ferragni e Fedez. Para concluir, Carlota Casiraghi e Dimitri Rassam (2,67%) e Justin Beber e Hailey Baldwin (1,83%) obtiveram os piores resultados. Em ambos casais, as esposas são as que dão o tom quanto ao estilo. No casal formado por Carlota e Dimitri (2,67%), destaca-se a elegância e o bom gosto numa das Casas Reais mais gentis que possa haver existido, como a de Mônaco.