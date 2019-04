Ronaldo e família exibem dotes musicais

Revelado novo ‘talento’ de Cristiano Ronaldo. O craque madeirense, que na quarta-feira defronta o Ajax para a Liga dos Campeões, resolveu publicar no Instagram um momento musical em família.

Foi numa viagem de carro animada que Ronaldo, a namorada Georgina Rodrigues e o filho mais velho, Cristianinho, exibiram os seus dotes de canto.

Num conjunto de três vídeos, o jogador surge em destaque a cantar ‘Everybody Got To Learn Sometimes’, dos The Korgis.

Já Georgina Rodriguez optou pelo reggaeton e cantou ‘Bell’, do músico colombiano Wolfine.

Cristianinho entrou na onda rap e cantou “Sicko Mode”, de Travis Scott com a colaboração de Drake.

Veja e decida qual o seu género preferido.