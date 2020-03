Ronaldo diz estar grato pela mãe estar em casa a recuperar do AVC

Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no seu Instagram, onde aparece com a mãe e as irmãs, Kátia e Elma Aveiro.

O jogador português diz estar grato pelo facto de a mãe estar em casa a recuperar. Recorde-se que Dolores Aveiro sofreu um AVC no início deste mês.

“Sinto-me muito grato por ter minha mãe em casa e em recuperação. Cuidem das vossas famílias e entes queridos”, escreveu na legenda da fotografia.

Ronaldo está na Madeira com a família. Ontem, passeou perto de casa com Georgina Rodríguez e os filhos, Alana Martina e Mateo.