O Rock Fest está quase a chegar, é já no próximo dia 31 de outubro, em plena noite de Halloween que as tradicionais bruxas darão lugar ao ribombar da bateria e aos gemidos dos acordes das guitarras sempre no “Red”!

O Pestana CR7 em parceria com a escola de artes GIG, abrirá as suas portas ao Rock no seu estado mais puro que ditará as regras pela noite dentro.

O cartaz será composto pelos Old Temptation, Outer Skin e os cabeça de cartaz Zorg.

Os Old Temptation são compostos por Mário Sousa (voz), Fábio Santos (bateria), Celso Gonçalves (baixo e segundas vozes), Ricardo Gomes (guitarra e clarinete) e Pedro Mendes (guitarra).

Em 2017, estes cinco amigos juntaram-se e desde então produziram cinco músicas originais que prometem revitalizar o rock regional.

A sua presença foi notada em vários palcos do panorama regional, dos quais se destacam o Friday Calling - Pestana CR7 e Noite do Mercado dos Prazeres.

Por seu turno os Outer Skin, uma banda mais “batida”, surgem em finais de 1999 e são actualmente compostos pelo Duarte Santos (voz), Bruno Brazão (Bateria), Nuno Alves Guitarra, e Mario Freitas (baixo).

O som oscila entre o Rock pesado e o Heavy Metal mais clássico, e Repórter Estrábico, Blasted Mechanism e Ramp, são apenas algumas das aberturas protagonizadas pelos Outer Skin, o que atesta da enorme qualidade desta banda Madeirense.

Já os cabeça de cartaz ZORG prometem “incendiar” o espaço e levar ao rubro todos aqueles que marcarem presença nesta edição do Rock Fest.

A banda a quem um dia a BLITZ apelidou de “céu em fogo” e comparou a ícones do Rock mundial como os Queen of the Stone Age ou Smashing Pumpkins é composta por Daniel Cervantes, músico compositor do teatro garagem, Miguel Costa, baterista dos Blasted Mechanism e actualmente dos The Quartet of Wah, e ainda Pedro Vargues, baixista dos Lulu Blind.

Paredes de Coura, Sudoeste, Vilar de Mouros, ou Festa do Avante, foram apenas alguns dos palcos onde a sonoridade deste power trio marcou presença.

Agora, pela primeira vez na Madeira, a referida banda, com exitos como “fugir” ou” empresta-me um sonho”, promete levar ao êxtase todos os verdadeiros amantes do Rock & Roll Sónico.

Rock é genuíno, é musica sem filtros, é musica crua e bruta, é estilo, e não há estilo sem personalidade própria, daí que o Pestana CR7 tenha convidado para o Rock Fest a reconhecida Barber&Tattoo shop TNT, que levará a cabo vários Live Shows durante o evento.

O Rock vai invadir a cidade do Funchal, por isso prepara-te, pois como diz o slogan da parceria Pestana CR7 - Escola de Artes GIG... IF YOU ROCK, WE ROCK!