Rock e Folclore Austríaco no Capoeira Lounge

Os AlpenVagabunden, actuam já esta sexta-feira, a partir das 19:00, no bar lounge do Galo Resort. Esta é uma sexta especial que inclui Snacks buffet de deliciosas iguarias austríacas e uma cerveja, por apenas 15€.

São três, chamam-se AlpenVagabunden ou em português “os Vagabundos dos Alpes” e vêm directamente da Áustria, mais concretamente do Estado do Tirol para um animado concerto de folclore tirolês no Capoeira Lounge Bar.

O Franz, o Wosisi e o Sepp, prometem uma viagem até aos alpes suíços com animadas músicas e dança austríaca. Para a viagem ser completa, preparamos um buffet com deliciosas especialidades austríacas e a bebida da noite, é, como não podia deixar de ser, a cerveja.

Snacks Buffet – 15€ por pessoa, uma bebida da casa incluída. Reservas obrigatórias 291 930 930

Rua Baden Powell - Galo Resort – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2.