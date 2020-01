Foi no restaurante Hoyo Hoyo (que significa ‘bem-vindo’ em moçambicano) na Rua Vale da Ajuda nº35, no Funchal, que o dono, Celso Xeringa, recebeu no seu estabelecimento o actor, cantor e manequim português que se celebrizou na década de 80 e princípios da de 90, Ricardo Carriço, entre outros convidados, onde também se encontrava a ‘influencer’, Carolina Caldeira, próxima da família Aveiro, tem sido responsável pela vinda de muitas figuras nacionais e internacionais à Região, muitas das quais têm passado pelo novo Savoy Palace.

Ainda em Dezembro de 2019, Ricardo Carriço esteve de visita à ilha e desta vez surpreende com as suas publicações nas redes sociais. Tal como ontem, Carriço tem registado os sítios por onde tem frequentado não esquecendo de promover a fantástica variedade gastronómica que a nossa ilha oferece bem como postando as paisagens e passeios ao ar livre que tem vindo a realizar.

Dado aos seus fãs, o lisboeta está sempre disposto a um sorriso para uma fotografia ou ‘selfie’ onde também tem partilhado esses registos no Instagram. Confesso entusiasta do ambiente madeirense, valoriza a qualidade de vida que possuímos, confessou.

Quanto ao Hoyo Hoyo, o conceito é totalmente gastronomia moçambicana (cozinha aberta – produtos frescos de alta qualidade com boa gama de vinhos). “A culinária moçambicana é uma rica fusão de sabores, contem história e conforme cada sítio varia os pratos. Tudo conforme os produtos que mais a terra para oferecer”, explicou.