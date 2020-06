Restaurante Miradouro lança questionário e oferece refeições

O Restaurante Miradouro já está aberto ao público e a funcionar de terça a domingo das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:00, estando encerrado à segunda-feira.

Estamos a cumprir com todas as regras e normas estipuladas pela nova legislação em vigor para a restauração e continuamos com o nosso serviço de takeaway. Para encomendas ligue o 938069411/291742165 ou então envie um e-mail para: [email protected]

Continuamos também disponíveis em https://www.ubereats.com/pt/funchal/food-delivery/restaurante-miradouro-sao-roque/PHqSuOaBTsu9mnxEiAsBGw e na Glovo: https://glovoapp.com/pt_PT/fun/store/miradouro-fun/

Estes dois serviços permitem requisitar os pratos que mais gosta e recebê-los confortavelmente em sua casa. Entretanto, informamos que voltamos a servir pratos do dia, por apenas 5, 50€, sendo que na próxima quinta-feira poderá deliciar-se com a nossa famosa francesinha, a um preço mais atractivo, e na sexta-feira, como já é habitual, com milho quente com bife de atum.

Consulte o nosso menu interactivo em:

https://client.near.menu/af8c47f6-e854-4189-bb2a-3f788691da60/list-menu/1

Participe no questionário de avaliação do nosso serviço e espaço e habilite-se a ganhar um jantar para duas pessoas*. Carregue no link https://forms.gle/hS3Px5PejXsXSH9w6 e boa sorte!

*Vamos sortear três jantares.

Restaurante Miradouro

Contactos:

938069411/291742165

Facebook:

https://www.facebook.com/restaurante.miradouro.saoroque/?ref=bookmarks

Morada: Caminho do Lombo Segundo 35

9020 Funchal (junto ao Miradouro de São Roque)