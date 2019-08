No restaurante Atlantis, tudo o que a vista alcança é mar... ou do mar. Com uma localização única, suspenso sobre o Oceano Atlântico, onde a maresia e o verão se prolongam todo o ano, este restaurante só podia ser especializado em peixe. Para além dos pratos finos com marisco e dos pratos de inspiração internacional como o carpaccio de peixe-espada, tem obrigatoriamente de experimentar o peixe do dia que simplesmente grelhado faz as delicias dos bons apreciadores. Aberto todos os dias. Serviço à la carte das 13:00-21:30 e entre as 11:30-17:00 serviço de snacks.

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell, Galo Resort

Complexo Balnear Lido Galomar, Piso -3

Reservas: 291 930 930