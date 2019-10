Reguilha Bar agora com serviço take-away!

Procura um local com um ambiente descontraído, animado e onde possa jantar?

O Reguilha Bar é o local!

Aqui, além de se sentir extremamente confortável, terá também variadíssimas opções de escolha no que toca a refeições.

As doses são generosas e os preços são super acessíveis, por isso quando a fome apertar, já sabe para onde se deve deslocar. Mas se a sua ideia for outra...só pretende passar para tomar um cafézinho ou uma bebida porque lhe apetece jantar noutro sítio, está à vontade! Pode sempre fazer a sua encomenda e saborear as nossas especialidades onde muito bem lhe apetecer. Com o nosso serviço take-away tem a sua vida muito mais facilitada. Se é um picadinho que quer ou uma francesinha é só ligar ou passar por cá e o resto é consigo!

Mas há ainda outra novidade que queremos partilhar consigo!

Agora também já temos reunidas as condições para organizar a sua festa de aniversário ou outros eventos importantes da sua vida!

Você só tem que escolher a decoração e não tem mais com que se preocupar, porque nós tratamos de tudo!

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.