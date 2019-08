Refeições leves e deliciosas para dias de calor

Há dias em que desejamos refeições leves, frescas e apetitosas e, de facto, há um só local onde pode satisfazer os seus desejos: Marisqueira Tropicana, na Zona Velha da cidade, onde qualidade e frescura não têm comparação!

Aqui pode ter a certeza que come peixe sempre fresco! O senhor Ruel, o proprietário do restaurante, faz questão de ir comprar todas as madrugadas os melhores produtos, para garantir a máxima satisfação do cliente! Mas além do peixe, pode também escolher marisco vivo: lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira.

É lógico que não descuramos a gastronomia local! Pode muito bem optar por uma espetada em pau de louro, bolo do caco, filete de espada com banana ou molho de maracujá e, para sobremesa, um delicioso pudim de maracujá.

Se ainda não lhe abrimos o apetite, que tal escolher uma sopinha de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe ou cataplanas de marisco? Para adocicar a boca...sugerimos o nosso pudim de maracujá.

E como nós sabemos que uma boa refeição exige um bom vinho, espreite a nossa extensa e deslumbrante carta de vinhos e faça a sua escolha.

Esperamos por si!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/