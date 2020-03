Ratatouille Restorante Pizzeria disponibiliza serviço take away

O Ratatouille Restorante Pizzeria, situado na Rua da Ponte Nova 2, no Funchal, disponibiliza um serviço de take away, sem custos de entrega. Pode fazer as suas encomendas através dos seguintes números de telefone: 291221860 ou 966153323.

Além das pizzas, disponibilizamos também outros pratos: risotto, massas, pregos na massa da pizza, hambúrgures também na massa da pizza e ainda sobremesas. Oferecemos uma bebida de lata por cada pizza encomendada e ao fim de 10 pizzas nós oferecemos a 11ª.

#Fique em casa e receba no conforto do seu lar a sua refeição.

Ratatouille Restorante Pizzeria

Contactos:

291221860/966153323

https://www.facebook.com/ratatouille.madeira/

Rua da Ponte Nova 2, Edifício Ponte Nova Loja k, 9050-440 Funchal