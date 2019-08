De 1 a 3 de Agosto o Pestana CR7 Funchal celebra um dos eventos mais emblemáticos da Madeira, os 60 anos do Rally Vinho Madeira!

Por isso esta sexta e sábado, acelere a fundo, junte-se às boxes e desfrute do melhor spot da cidade.

Por apenas 5€ (com uma bebida incluída), das 10h00 às 00h00, apareça pelo Hotel do melhor do mundo e divirta-se na melhor das companhias.

Até Sábado.