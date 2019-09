Quer eliminar a sua tatuagem?

Tatuar o corpo é algo muito comum, nos dias actuais. A simbologia de cada tatuagem é o mais importante, mas, muitas vezes, deixamos de olhar para ela com o mesmo apreço com que olhávamos, inicialmente, o que nos deixa com vontade de a cobrir ou remover.

Cobrir, envolve passar por novo processo, e uma tatuagem maior.

No entanto, existe uma outra solução, que é a Remoção a Laser.

Como é que funciona este processo?

Para remover a tatuagem, o Laser emite feixes de luz intensos, que são específicos para cada tipo de pigmento, ou seja, para cada gama de cor, um comprimento de onda diferente.

Quando aplicado, o laser tem, como objetivo, chegar ao pigmento da tatuagem e fragmentá-lo em partículas minúsculas. Desta forma, o sistema imunológico de cada pessoa absorve o pigmento, e elimina-o naturalmente.

Algumas tintas são mais fáceis de ser absorvidas e removidas, como o preto e o azul. Cores claras, como o amarelo, o verde e/ou tintas fluorescentes, são mais difíceis de remover, mas não impossíveis.

