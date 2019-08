Quer adoçar os seus dias?

E porque há dias em que nos faz falta algo doce e saboroso, nada melhor do que saber onde encontrar tudo isso e muito mais...Associamos um nome: Panigolden! Estamos no centro comercial Canicentro Golden, pertinho da escola do 1ºciclo do Caniço.

Com amplo estacionamento e esplanada, o que não falta são lugares para estacionar e para se sentar e saborear o que de melhor por aqui se faz!

Começando pelo pão, há muito por onde escolher, mas limitamo-nos a incentivá-lo a provar o nosso pão de fabrico próprio, que diga-se de passagem, é o melhor que se faz no Caniço e arredores!

Quanto aos bolos, além de saborosos e variados, não deixam ninguém indiferente! São uma ótima escolha para o seu pequeno-almoço ou para o seu lanche, sempre acompanhados de um bom café ou outra bebida da sua preferência. A nossa vitrine está sempre repleta de bolos variados com creme, sem creme, folhados, com frutas ou sem...é só escolher...um, dó, li, tá! Mas se quiser um bolo especial, para surpreender o seu namorado (a), esposo (a), filhos, amigos, conte connosco! Diga-nos só o que pretende, qual a ideia que quer ver apresentada e não tem que se preocupar mais...ficará prontinho a tempo e horas, tal e qual como pediu! Temos também bolos de mel, broas de mel, coco e manteiga, para que não falte nada na hora de surpreender aqueles que mais gosta.

Mas como sabemos que é importante não saltar refeições, queremos que tenha sempre opções que o deixem totalmente satisfeito.

Como estamos de fim-de-semana, se calhar pode abusar um bocadinho nas calorias, sugerimos as nossas empanadas de carne esfiapada, frango, carne moída, queijo e fiambre; os fantásticos pregos, hambúrgueres ou ainda as sandes de delícias do mar; atum; frango; queijo e fiambre.

Ainda está a pensar em comer sobremesa?

Recomendamos, então, o nosso doce de limão, refrescante e ideal para estes dias quentes!

Estamos à sua espera!

