Que tal um fim de ano especial?

DUBAI:

Metrópole que se desenvolveu a partir da vila piscatória de Dubai, nos dias que correm, é a metrópole mais glamorosa do Golfo da Arábia. Os distintos arranha-céus e os centros comerciais gigantes impressionam qualquer visitante. A visita à zona de Jumeirah e ao conhecido Burj Al Arab é obrigatória, bem como a visita à Grande Mesquita de Jumeirah, construída sob a tradição medieval fatimídia, em que a sua estrutura é um tributo à arquitetura Islâmica moderna. Bastakyia, o distrito antigo da cidade do Dubai, é deslumbrante. Visitando o Museu do Dubai poderá ficar a conhecer a história local e a geografia desta cidade. Usando o meio de transporte local denominado “Abras” (táxis na água), irá atravessar a enseada do Dubai e observar a fabulosa vista sobre a cidade, passando pelo distrito de Deira, enquanto atravessa o mercado de especiarias e por fim o Golden Souk (“mercado dourado”). A zona de Zaabeel e dos palácios dos governantes do Emirato.

Saídas : 28 ou 29 Dezembro 4 ou 5 noites de Lisboa - Desde 1.265,00* por pessoa.

VENEZA:

Romântica, bela, serena... Aguarda por si nas margens da sua lagoa. Aproveite a sugestão e descubra, ou redescubra, esta cidade ímpar - assente sobre 118 ilhas do Adriático - e disfrute de um ambiente único suavizado pelas águas e pelas melodias do dolce parlare italiano...

Saídas : 29 Dezembro 3 noites de Lisboa - Desde 1.110,00* por pessoa.

NOVA IORQUE:

A cidade conhecida como a “Grande Maçã”. Destacamos: Central Park, Lincoln Center, St. John, Ponte George Washington, Harlem, 5ª Avenida, Rockefeller Center, China Town, Wall Street. Paragem no Batttery Park para vista sobre a Estátua da Liberdade.Pode conhecer a fabulosa metrópole, única no mundo, onde a actividade se mantém 24 horas sobre 24 horas.

Saídas : 27 ou 28 Dezembro 5 ou 7 noites de Lisboa - Desde 2.080,00* por pessoa

MARRAKECH:

A cidade vermelha, assim conhecida pela sua arquitetura predominantemente avermelhada, é uma cidade exótica e apaixonante. No centro histórico antigo - a almedina de Marrakech, cujo sítio está inscrito na lista do Património Mundial da Unesco -,temos a famosa Praça Jemaa el-Fnaa, por sua vez incluída na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. Aqui podemos encontrar saltimbancos, acrobatas, faquires, músicos e dançarinos entre muitos artistas que animam este local, bem como barracas de comida típica, atraindo turistas e locais a esta concorrida praça. Entre os sítios a não perder nomeamos a Mesquita da Koutoubia, os Jardins da Menara, o Palácio Bahia e Palácio Badii, os Túmulos Saadianos e o Museu Dar Si Said. Além do património histórico e patrimonial, sugerimos que experimente os variados mercados – “souks” – da cidade onde, como manda a tradição, deverá negociar bem os preços dos imensos artigos de artesanato, comidas e especiarias ao seu dispor. Vale a experiência certamente.

Saídas : 29 ou 30 Dezembro 2,3,4 ou 5 noites de Lisboa - Desde 615,00* por pessoa.

