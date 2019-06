Que tal petiscar uns mariscos na nossa agradável esplanada na Zona Velha da cidade?

Hoje é feriado e, se não tem planos para o final do dia, nós damos-lhe uma sugestão: venha saborear uns deliciosos e frescos mariscos na nossa acolhedora esplanada, bem localizada na Zona Velha da cidade!

Em boa verdade, os dias quentes estão aí e os fins de tarde em que só apetece descontrair numa esplanada a apreciar o movimento da cidade e uma boa iguaria já começam a surgir, por isso, a nossa sugestão vai para a Marisqueira Tropicana, onde poderá deliciar-se com um óptimo prato de peixe ou marisco, mas também com pratos de boas carnes e snacks!

Todos os dias são dias de peixe fresco na Marisqueira Tropicana! Com o intuito de possibilitar a melhor experiência gastronómica possível aos seus clientes, o peixe é comprado todos os dias de madrugada pelo proprietário do restaurante, Ricardo Ruel.

O menu da Tropicana é muito variado, dispondo de uma grande diversidade de pratos, desde marisco (por exemplo, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas, sapateira, camarão da costa, percebes, ostras, canilhas, entre outros), que pode ser visto no aquário no interior do restaurante, a peixe fresco, boas carnes, pratos de partilha e snacks. Temos ainda algumas sugestões que reúnem a preferência dos nossos clientes: lapas, sopa de peixe, açorda de mariscos, arroz de mariscos, caldeirada à Tropicana, misto de peixes e mariscos, cataplanas de mariscos e, na parte das sobremesas, a nossa maravilhosa e única tarte de maçã.

A gastronomia regional também está muito bem representada, com o delicioso e típico bolo do caco, as lapas, as ovas de espada, a sopa de tomate e cebola, o polvo regional, a espetada em pau de louro, o filete de espada com banana ou molho de maracujá e o pudim de maracujá. Para acompanhar da melhor forma possível as suas escolhas, conte com uma garrafeira com excelentes referências.

Por todos estes bons motivos, uma visita torna-se indispensável. Aguardamos por si!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/