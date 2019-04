Quatro estreias nos cinemas do Funchal, fotografia e música no roteiro para esta quinta-feira

Estreias nos cinemas

Estreiam nos cinemas o filme de super-heróis ‘Shazam’ inspirado no universo da DC Comics, a fita de terror ‘Samitério de Animais’, com base na obra de Stephen King, a película portuguesa ‘Diamantino’ e a animação ‘Cai na Real, Corgi’.

‘Madeira de A a Z’

Desenvolve-se mais uma sessão das ‘Conferências do Teatro, Madeira de A a Z’, que se realizará, como habitualmente, no Teatro Municipal Dias, esta quinta-feira, pelas 18 horas.

As conferências estarão a cargo do engenheiro Paulo Santos que abordará os ‘Poios’, e de Teresa Vasconcelos com o tema ‘Ventura Terra’, lembrando o centenário da morte do insigne arquitecto português.

Photobook Club Madeira

36.ª edição do Photobook Club Madeira, no Museu de Óptica da Madeira, pelas 19h30, com a apresentação do livro de fotografia ‘NÓS’, de Tono Arias.

Espectáculo ‘Around The World’

O Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.