Quando o seu dia passa a ser... o dia das nossas vidas!

Realizou-se no passado dia 22 de Junho de 2019 aquele que foi um marco memorável na história do Pestana CR7, o primeiro casamento com a marca Lifestyle que tanto nos caracteriza.

É com incontida alegria que afirmamos que o peso da responsabilidade e o nervoso miudinho que se apoderou de toda a equipa deram lugar a um sentimento de missão cumprida, que só o testemunho dos clientes consegue descrever.

Deixamo-vos com as palavras que tanto nos orgulham.

“Um dia memorável que fica para sempre guardado nos nossos corações. Serve esta publicação para agradecer publicamente a TODA a equipa do Hotel Pestana CR7 Funchal que, com toda a sua dedicação e profissionalismo, nos proporcionaram um dia inesquecível! Um agradecimento muito especial à Vera, que moveu montanhas para nos proporcionar tudo aquilo que desejávamos e por toda a simpatia com que sempre nos acolheu. Ao Rui, que sempre esteve disponível e teve a paciência de repetir inúmeras vezes que ia correr tudo bem. Ao chef João Pimenta, que desenhou um menu à medida das nossas expectativas. E, por último, e a nossa ponte com toda a equipa, o incansável Hugo Berlinchas, que começou como organizador e terminou como um amigo. Dono de um profissionalismo e dedicação extrema, valeu!Valeu a pena arriscar e fazer o primeiro casamento do Pestana CR7 Funchal. É para nós um orgulho imenso poder dizê-lo! Estamos de coração cheio!”

À Diana&Hugo, o nosso eterno agradecimento e desejos das maiores felicidades, na certeza de que vocês serão sempre os nossos Primeiros.

PS: Pedimos compreensão para alguma “lamechice” que esta notícia possa conter, mas pensamos que a ocasião o justifica.