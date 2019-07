Próximo destino: Palma de Maiorca!

Palma de Maiorca é uma das Ilhas Baleares no Mediterrâneo, são 4.992 km² de território onde podemos mergulhar e onde se escondem milhares de planos, aventuras e emoções novas.

Cenário de histórias nunca contadas, cheio de segredos e cantos por descobrir!

Baleares é um arquipélago com alma própria, diferente de qualquer outro no mundo. Perder-se na sua natureza que parece pintada com pinceladas de contrastes, envolta em férteis vales, montanhas, riachos, enseadas e falésias; passando pelas suas vastas planícies decoradas com carvalhos, amendoeiras e oliveiras ancestrais, é inevitável. Deixe-se levar pela vitalidade das suas cidades e descansar na placidez eterna dos seus povos; encontrar o sabor do autêntico em cada prato; rir e dançar até ao amanhecer...

Nós levamos-te a conhecer os sabores de Maiorca, o por do sol inesquecível, os passeios pelos arraiais das povoações, a moda dos Street Market, a Rota das Tapas com sabores a Maiorca, os parques naturais inigualáveis e muito mais...

Para lá chegar existem voos directos desde Lisboa e Porto, durante o Verão, e a partir de € 425.00, por pessoa, conseguimos um pacote para 7 noites, com tudo incluído (com partida de Lisboa ou Porto).

Puro mediterrâneo servido na bandeja. Pura felicidade!

Contacte-nos para mais informações.

