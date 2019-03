Prova de vinhos esta noite de quarta-feira em Machico

É um dos espaços de restauração mais conhecidos na baixa de Machico e esta noite de quarta-feira promove uma iniciativa que associa a paixão pelos vinhos à gastronomia.

A Adega do Petisco, na praia de Machico, dinamiza uma prova de vinhos, das 20 às 23 horas, com jantar incluído. O preço é 15 euros por pessoa (vinhos e jantar buffet), havendo possibilidade de degustar uma série de vinhos diferentes.

O espaço de restauração está situado na Rua do Leiria, em frente à praia de areia amarela de Machico. Para mais informações pode sempre consultar a página da Adega do Petisco no Facebook.