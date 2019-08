Procura um local para tomar um bom café, comprar pão quente ou doces?

Localizada no Centro Comercial Canicentro Golden, bem no centro da cidade e perto da escola do 1º ciclo local, a Panigolden é uma das padarias de referência do Caniço.

Recentemente renovada, apresenta-se com um espaço amplo e confortável onde é muito fácil estacionar.

Com fabrico próprio, aqui encontrará variadíssimas opções no que diz respeito a pão (integral; de cereais; mafra; passas e nozes; milho; alfarroba e ainda a especialidade da casa), não esquecendo as baguetes, o pão de hambúrguer, os brioches, os croissants integrais e folhados) e bolos. Os nossos bolos são uma tentação! Depois de provar não vai querer saber de outra coisa!

E por falar em bolos...está quase a assinalar mais uma data importante da sua vida e que requer um bolo decorado a preceito para essa data específica e até já tem uma vaga ideia de como gostaria que ficasse?

Então passe por cá, apresenta-nos a sua ideia e do resto nós tratamos!

E porque é verão e sabemos que, nestes dias, apetece algo refrescante, opte pelos nossos semi-frios e desfrute do bom tempo na nossa esplanada.

Faça-nos uma visita!

Garantimos qualidade e excelência nos produtos e no serviço!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook