Praga, um dos mais belos e antigos centros urbanos da Europa

Praga é a capital e a maior cidade da República Checa, com 496 km² de área e 1.200 milhões de habitantes aproximadamente.Conhecida como a “cidade das 100 cúpulas”, é um dos mais belos e antigos centros urbanos da Europa, famosa pelo seu extenso património arquitetónico e pela sua rica vida cultural.

Situada na Boémia central, a cidade de Praga localiza-se sobre colinas, em ambas as margens do rio Vitava, pouco antes da sua confluência com o rio Elba. O percurso sinuoso do rio através da cidade, cheia de belas e antigas pontes, contrasta com a presença imponente do grande Castelo de Praga em Hradcany, que domina a capital na margem esquerda (oriental) do rio Vitava. São muitas as atrações desta cidade maravilhosa e aqui ficam alguns dos locais e monumentos a não perder durante a sua visita:

Castelo de Praga, Catedral Gótica de S.Vito, Belvedere, Bairro Malá Strana, Staré Město (Cidade Velha), Nové Město (Cidade Nova), Teatro Nacional, Ponte Carlos.

Viagem especial a Praga no feriado de 1 de Novembro com saída de Lisboa dia 31/10 e regresso dia 03/11 - desde € 443,00* por pessoa.

*inclui: Viagem de avião Lisboa / Praga / Lisboa, em voos da Travel Service, em classe turística; Franquia 1 PC de bagagem, máximo de 15 Kg; Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível, Transporte regular / partilhado do aeroporto para o hotel e vice-versa; Estadia (3 noites) no hotel seleccionado e no regime de alojamento indicado no acto da reserva; IVA e Seguro Multiviagens.

Não inclui : voo Funchal - Lisboa - Funchal.

Contacte-nos para mais informações.

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt