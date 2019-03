Porque não levar os seus filhos ao Jardim Botânico?

Com quase cerca de 60 anos de existência, o Jardim Botânico da Madeira Engenheiro Rui Vieira, continua a despertar o interesse de turistas e residentes. Porque não aproveitar esta quarta-feira para levar lá os seus filhos pela primeira vez ou, quem sabe, repetir uma tarde bem passada em família.

Situado entre os 150 e 300 metros de altitude, a 3 quilómetros do centro do Funchal, na Quinta do Bom Sucesso, o Jardim Botânico ocupa cerca de cinco hectares de área ajardinada, albergando uma fascinante colecção de espécies de variadíssimas plantas, e uma zona de pesquisa e conservação.

Na ala norte do Jardim (uma área que não estava disponível aos visitante) há inclusivamente uma nova colecção de camélias para visitar.

Além destas características o Jardim Botânico tem também um Museu de História Natural e um teleférico que o liga à Freguesia do Monte.

Recorde-se que o Jardim Botânico da Madeira Engenheiro Rui Vieira é visitando anualmente por mais de 370 mais pessoas, sendo os meses de Abril e Maio os que, no ano passado, assinalaram maior número de entradas, ultrapassando as 80 mil visitas.

Se por um lado, o Jardim registou, em 2018, uma descida de cerca de 1% no número de visitantes, por outro verificou-se um aumento da procura estudantil por este espaço no ano passado.

Assim, quer seja amante da natureza ou botânico, se deseja dar uma volta ao mundo pelo reino vegetal, conhecer um Museu de História Natural e um Herbário, visite este jardim que se situa no Caminho do Meio, no Funchal, e está aberto todos os dias das 9 às 18 hora (a última entrada é às 17h30).