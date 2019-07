Porque devemos desintoxicar e revitalizar o nosso organismo?

A BIONEOCLINIC criou para si um kit com produtos formulados especificamente para uma desintoxicação, com resultados comprovados. Sinta você mesmo a eficácia deste programa de tratamento e fique mais leve, com mais energia e vitalidade. Os princípios activos de cada produto diferenciam-se de todos os outros no mercado. Concebidos de forma iónica, conferem características de absorção orgânica que ultrapassam a eficácia da absorção intestinal, colocando os iões, vitaminas e aminoácidos logo ao dispor das células carentes e intoxicadas.

A aplicação de programas de limpeza e desintoxicação é o primeiro passo a dar para restabelecer e manter um alto nível de saúde e vitalidade.

Ao desintoxicar o seu organismo, não está apenas a remover as toxinas, está também a permitir que este se auto-equilibre. Daí, ser fundamental, antes de qualquer tratamento, fazer-lhe uma limpeza profunda. Além da vantagem de se ver livre de kgs de toxinas, está também a prevenir e proteger o seu organismo das doenças.

Para que seja feita uma limpeza eficaz e holística (ou seja, num todo), é necessário pôr a funcionar corretamente os órgãos emunctórios: rins, fígado, intestinos, pulmões e pele.

Para que este programa fique completo, deverá ser acompanhado de uma terapia de drenagem linfática e de massagem modeladora, de forma a poder adequar os tecidos do corpo com a transformação física necessária.

Com este Detox Kit vai conseguir:

- Eliminar as toxinas acumuladas no organismo

- Regular os intestinos e estimular o metabolismo

- Auto-equilíbrio do seu corpo

- Melhor resistência a nível físico e mental

- Fortalecer o sistema imunitário

- Reduzir a pressão arterial, níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue

- Oxigenar e potencializar as funções celulares, retardando o envelhecimento precoce

No final, vai-se sentir cheio de energia e vigor, mais saudável, além de fazer uma prevenção efectiva e tratamento de todas as doenças!

Ligue já, marque uma consulta e fique a saber mais!

Bioneoclinic

Rua do Seminário, n.º 7, 5.º Andar, 9050-022 Funchal

Email: [email protected]

Telf. 291652777

facebook: https://www.facebook.com/bioneoclinic/

www.bioneoclinic.pt