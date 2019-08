Por que não levar o melhor do nosso restaurante para casa?

Está de férias ou quase lá, não tem vontade de cozinhar e só lhe apetece uma boa refeição, mas para saborear no sossego do seu lar? O Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping ajuda-o nesse aspecto, com o nosso serviço de take-away!

Basta passar no nosso restaurante, pedir o que deseja levar (pizza, massa, salada, sopa ou mesmo alguma das nossas sobremesas caseiras) e depois levar consigo!

Passe connosco, nós tratamos do seu pedido e depois saboreie o melhor do Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping em casa!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

291 936 267

Facebook