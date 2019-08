Ponta do Sol em festa!

Esta é a habitual altura do ano em que nos deparamos com muitas festas, espalhadas pela região. Uma delas, e com muito destaque, é a celebração das Festas da Ponta do Sol – 2019.

A vila ganhou outra cor, e estamos preparados para acolher as festividades, que tiveram início no passado dia 22, e estender-se-ão até o dia 08 de Setembro.

Para hoje, teremos um dos pontos altos da cerimónia, sendo ele o XXIX Festival Nacional e Internacional de Folclore, a ter início marcado para as 21h30.

No The Small House, estaremos à espera da sua visita, no Centro Histórico da Ponta do Sol, nesta semana que culmina o alcançar de várias metas muito importantes. Quem nos conhece, sabe a ênfase que damos ao nosso trabalho. Como tal, uma parte desse nosso trabalho dedica-se ao Marketing Digital, e na forma como utilizamos as nossas redes sociais. Desta feita, alcançamos a marca dos 5.000 seguidores, na nossa página de Facebook, o que nos mostra o crescimento e impacto da marca The Small House, junto do público local, regional, nacional e estrangeiro.

Recebemos, também esta semana, o Certificado de Excelência, por parte do TripAdvisor. Esta é a plataforma do género, mais conhecida e utilizada no mundo, devido ao aglomerar de avaliações afectas às áreas de restauração, bares e hotéis, através de notas, comentários ou fotos, apresentadas pelos seus visitantes. É com muito orgulho, que recebemos a classificação de 4,5 estrelas, numa escala que parte de 0 e termina em 5. Esta classificação, coloca-nos ao nível de muitos espaços de renome, na região, o que nos faz ganhar ainda mais destaque, como espaço de qualidade.

Realçamos que, na próxima semana, teremos a continuação das Festas da Ponta do Sol – 2019, que se prolongarão até o próximo dia 08 de Setembro. Destacamos ainda, o concerto de Lonnie Holley, na próxima Quarta-Feira, dia 28, a contar para os Concertos L, na Estalagem da Ponta do Sol.

Animação de qualidade e variada, é o que este concelho tem a lhe oferecer, nos próximos dias. Por isso, aguardaremos a sua visita.

