Pequenos negócios: erros a evitar!

No tecido empresarial português, há que dar uma particular atenção aos pequenos negócios, aqueles que frequentemente são chamados de negócios caseiros ou domésticos. Têm surgido, ao longo dos anos, várias ideias que se transformam em pequenas empresas. No entanto, é necessário reflectir sobre as razões que levam os empresários deste tipo de negócios a não crescer no seu mercado de forma sustentável, o que se traduz, muitas vezes, no abandono do projecto empresarial.

No entender da Dupliconta e pela experiência acumulada no meio de empresários e empresas, podemos afirmar que existem erros que não se devem cometer quando se tem um negócio tipo familiar. Muitas vezes, os erros são fatais!

Sabemos que quem cria o seu modelo de negócio determina em regra o seu sucesso. Muitas vezes, a actividade que estes empresários desenvolvem é desempenhada na sua casa.

Quantos empresários começam em casa a desenvolver comercialmente os seus negócios e depois criam outras condições afectando determinados recursos e acabam por actuar em prol de um maior desenvolvimento das suas actividades?

Um dos erros frequentemente cometidos é o de não estudar o seu mercado e o mercado em geral. Ou seja, o primeiro erro pode surgir logo no arranque da criação do seu negócio caseiro quando, por exemplo, não se investiga se o mercado precisa do produto ou do serviço que se propõe vender.

Além do mais, a grande maioria dos empresários não gasta dinheiro em estudos de mercado e em estudos económicos e financeiros. Ao invés, estas pessoas partem do princípio que dominam o negócio e, sem hesitações, dão início à actividade sem possuir os devidos conhecimentos e hoje em dia, esta atitude é, talvez, meio caminho andado para o fracasso.

Ora, o que pode acontecer é correrem o risco de investir em algo que não lhes traga retorno. Outro dos aspectos a ter em conta, é nunca ignorar a concorrência. Aliás, o estudo do mercado implica, também, conhecer a concorrência, os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. O estudo económico determina com base em premissas correctas a viabilidade ou não do negócio, das ideias.

Embora seja fundamental saber o que os outros fazem, o certo é que inovar no momento da criação do negócio para ter sucesso é crucial para o alcance de bons êxitos.

Um bom empreendedor é aquele que procura fazer sempre mais e melhor, mas só isso não basta! A resiliência e as energias positivas são importantes para que o empresário possa atingir os objectivos propostos.

Outro erro: subestimar as capacidades da concorrência.

O respeito pelos outros e pela concorrência é importante para singrar no mercado. Imitar por imitar não é um bom começo e muitas vezes vemos empresários a fazer o que os vizinhos fazem. Trazer novos produtos e serviços ao mercado é saudável e permite que o empresário possa colher mais cedo o seu sucesso ao fazer crescer a própria rentabilidade do seu negócio.

Outro erro: não inovar! Frequentemente, lidamos com empresários que só se lamentam, mas nada fazem para que o negócio seja diferente. É preciso trazer ao mercado a inovação de produtos e de serviços. Existe mercado para todos, mas só os bons viverão, os outros sobreviverão.

Um dos principais erros a evitar é não evoluir, não criar, não disponibilizar novos produtos ou serviços aos clientes. Outra das razões para o insucesso é investir demasiado em matérias-primas ou mercadorias. Quantos empresários deitam no lixo, bens obsoletos e deteriorados?

Como sugestão, é de evitar gastar demasiado se não sabe como vão correr as vendas. O dinheiro poderá fazer falta para investir em algo que seja solicitado por um cliente.

Ainda no rol de erros graves que são cometidos por quem tem este tipo de negócios, há que salientar a má gestão do tempo. Ter um negócio em casa possibilita que tenhamos horários mais flexíveis, mas não se deve abusar. Devemos criar uma rotina de trabalho para evitar dispersar-se e correr o risco de não cumprir os prazos a que se comprometeu junto dos clientes. Entregar o que é pedido no dia combinado é um dos ingredientes essenciais para um negócio caseiro bem-sucedido.

Mais um erro: não divulgar o negócio caseiro. Se confiar apenas nas referências dos actuais clientes e na publicidade do boca a boca é limitativo de um negócio de sucesso. Devemos ter uma atitude bem diferente, promover aquilo que faz, aquilo que se presta ao mercado. Hoje, encontramos várias formas de o fazer gratuitamente, temos as redes sociais como o Facebook ou, de uma forma mais profissional, o LinkedIn. Por fim, também podemos aproveitar a rede dos nossos amigos para expandir o nosso negócio.

Aqui ficam alguns erros que os empresários de negócios familiares devem evitar para terem melhores sucessos no mercado onde actuam.

