Pequenas de Ronaldo também vibram com ‘Dance Monkey’

As pequenas Alana e Eva já demonstram ser fãs de ‘Tones and I’, acompanhando a letra de ‘Dance Monkey’, um dos grandes êxitos do momento e que continua a ter cada vez mais seguidores um pouco por todo o mundo, muitos deles com a idade das meninas de Cristiano Ronaldo.

‘Dance Monkey’ que se ouve neste vídeo, partilhado há instantes por Georgina Rodriguez no Instagram, é acompanhado de forma energética por Alana e Eva na casa dos pais, em Turim.

O single da cantora e compositora australiana Toni Elizabeth Watson, de 26 anos, foi lançado a 10 de Maio de 2019 e tornou-se número um em mais de 30 países durante mais de 16 semanas, destronando ‘Shape on you’ de Ed Sheeran. O seu repertório tem gerado uma enorme empatia junto do público infanto-juvenil.