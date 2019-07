Peixe fresco ou carne na brasa?

Visite-nos na zona mais emblemática da cidade do Funchal: a Zona Velha da cidade, onde encontrará magníficas sugestões de peixe ou carne na brasa, cuja confecção é feita ao vivo, na nossa zona de churrasco, situada nas traseiras do restaurante.

Garantimos máxima qualidade e frescura nos nossos produtos!

Temos sempre peixe fresco, comprado todos os dias de madrugada pelo proprietário do restaurante, Ricardo Ruel, bem como uma grande variedade de marisco vivo: cavaca regional, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira.

Mas como nem só de peixe vive o homem apresentamos ainda pratos de carne maturadas na brasa: Tomahawk (com maturação de 30 dias) e T-Bone e, como não ficamos indiferentes à nossa gastronomia local, pode sempre saborear o nosso tradicional bolo do caco, espetada em pau d elouro, filete de espada com banana ou molho de maracujá e cassata de maracujá.

Se ainda não se convenceu e, para abrir ainda mais o apetite, referenciamos outros pratos que também têm deliciado os nossos estimados clientes: carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, bife do filete com molho de pimenta verde, mousse de chocolate caseira e cheesecake da casa.

Escolha o prato que escolher, acompanhe sempre com um bom vinho da nossa excelente garrafeira!

Faça já a sua reserva.

Contactos:

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/