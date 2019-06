Panigolden: a padaria/pastelaria de todos os seus dias!

Situada no Centro Comercial Canicentro Golden, que, como o nome indica, fica bem no centro da cidade (e perto da escola do 1º ciclo local), a Panigolden é a padaria dos seus dias por tudo aquilo que tem para oferecer. Para além de se apresentar com um espaço amplo e cómodo, onde irá se sentir muito confortável, para os dias mais quentes tem sempre a opção da esplanada que, com o calor, é sempre bem-vinda!

Porém, falemos do que é extremamente importante: e que produtos tem a Panigolden para oferecer? Padaria e pastelaria de fabrico próprio de grande qualidade! Aqui encontra grande variedade de pão e de bolos, sendo que aceitamos encomendas para alturas especiais da sua vida, como festas de aniversário, casamentos, Primeira Comunhão, crismas, baptismos, entre outros momentos importantes. Você traz-nos a ideia e nós concretizamos!

Ao almoço, a Panigolden apresenta algumas soluções para que não perca tempo e se alimente com qualidade. Todos os dias há uma sopa deliciosa diferente (às segundas-feiras há sopa de legumes com carne; às terças e sextas-feiras sopa de trigo; às quartas-feiras caldo verde e às quintas-feiras canja). Também dispomos de tenros e suculentos pregos no pão, para que o seu almoço seja mais completo e nutritivo.

A Panigolden pertence, há quase um ano, a uma família de madeirenses emigrantes na Venezuela, que, entretanto, regressou à terra e deitou mãos à obra para dinamizar a economia local. Somos uma equipa que tenta, todos os dias, dar o nosso melhor serviço, atendimento e qualidade.

Visite-nos e venha comprovar o que todos os dias nos dizem os nossos clientes, que focam a qualidade do atendimento e dos nossos produtos.

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook