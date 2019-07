OXY Agency trouxe a actriz Juliana Paes para campanha da Alberto Oculista

A OXY foi a agência responsável pelo desenvolvimento estratégico do posicionamento da marca Alberto Oculista e a actriz brasileira Juliana Paes foi a embaixadora escolhida para esta nova campanha que celebra o 35º Aniversário da óptica madeirense.

A atriz brasileira e uma das principais personagens da novela que passa agora na SIC, protagoniza a nova campanha multimeios da Alberto Oculista, a marca de óptica portuguesa com mais de 60 lojas em todo o país.

“A escolha da Juliana Paes para este projeto obedeceu a uma rigorosa análise às diferentes possibilidades que existiam. Pretendíamos alguém que espelhasse os valores da Marca Alberto Oculista, quer na sua vida profissional, quer na sua vida pessoal, e que, em simultâneo, permitisse a ambicionada internacionalização do Grupo. Associado a isto, não nos podemos também esquecer que a Juliana Paes é ela própria uma influenciadora, contando com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. Estamos muito confiantes na escolha e acreditamos que iremos ter um grande sucesso nas diversas ações que estão previstas”, refere Zahra Ali, Diretora da People by OXY.

“É a escolha certa para uma marca de prestígio como a Alberto Oculista que também é da confiança de muitos portugueses”, acrescenta a agência.

A nova campanha multimeios desenvolvida pela OXY, que integra televisão, rádio, imprensa outdoors e digital, arranca agora e vai estar no ar até 31 de Agosto.

Recorde-se que Juliana Paes esteve dois dias na Madeira, entre 10 e 11 de Junho, para gravar a nova campanha publicitária de Verão da Alberto Oculista.