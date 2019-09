Os seus dias ganham outra dinâmica

Com um espaço amplo e acolhedor e um ambiente super descontraído, a Babel Diskool é considerada já, para muitos, a melhor discoteca da ilha da Madeira. Recentemente renovada e com um salão de jogos, permite descontrair e se divertir ao mesmo tempo que se deixa contagiar pelos melhores sons do momento. E porque no nosso espaço só servimos o melhor, temos ao seu dispor, whiskys e champanhes raros, bons runs, colecções completas de tequilas e cerca de 70 variedades de gins e cocktails diversos para que possa brindar aos bons momentos da vida, em qualquer dia da semana!

Temos sido palco de variadíssimos eventos e além disso temos recebido também artistas não só do panorama regional e nacional, como também internacional!

Aguardamos a sua visita e para estar sempre a par das novidades siga-nos na nossa página de Facebook.

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço.

Contactos:

968 572 777

[email protected]m

Aberto todos os dias da semana das 20h às 6h.

*Seja responsável, beba com moderação