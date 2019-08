Os raviolis mais deliciosos só encontra no Klenk’s Café!

Até já pode ter comido vários tipos de raviolis, mas de certeza que os do Klenk’s Café vão surpreendê-lo. Desde logo porque o sabor é único. São caseiros, com todos os ingredientes a serem preparados na nossa cozinha, tanto no que respeita à massa como ao recheio.

E o melhor mesmo é que são todos vegetarianos. No recheio vai poder deliciar-se com ricotta, espinafres e pinhões. O toque especial é dado por um molho de manteiga e queijo parmesão.

Os raviolis são um dos menus mais apreciados pelos clientes do Klenk’s Café, pelo que não convém deixar para muito tarde, sobretudo no horário do jantar. Como são confeccionados diariamente, corre o risco de ter de esperar para uma próxima oportunidade.

Visite-nos!

Contactos:

Estrada Ponta da Oliveira 57, Caniço

Telefone: 291 934 316