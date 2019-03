$!‘Os pecados do Corpo’ de Izabel de Paula é um guia de beleza para ler

É um livro que chega às bancas no próximo dia 12 de Março da autoria de Izabel de Paula.

Mais do que um livro de dietas ou de soluções milagrosas, é, de acordo com a autora, um guia de beleza com dicas e respostas simples para enfrentar os principais pecados do corpo feminino no que diz respeito à gordura, celulite, flacidez, barriga proeminente e retenção de líquidos, entre outras situações.

A apresentação oficial estará a cargo de Sónia Araújo e Iva Lamarão, no El Corte Inglês, em Lisboa.

“Quem não quer acabar com a celulite, com a gordura instalada em todo o corpo, com a flacidez que aparece cada vez mais à medida que a idade aumenta, com a barriga que em vez de encolher parece crescer e com a retenção de líquidos que tanto mal faz à circulação? Foi a pensar em todas vocês que me dediquei a escrever mais um livro, intitulado ‘Os Pecados do Corpo’, com dicas e soluções para alcançarem um corpo saudável”, explica a autora.

Izabel de Paula

Izabel de Paula nasceu em 1976 no Rio de Janeiro, Brasil. Chegou a Portugal em 1996 e começou a trabalhar no Hospital Particular de Lisboa como terapeuta de massagens de drenagem linfática do pré e pós-operatório de cirurgias reconstrutivas, estéticas e do pós-parto.

Fruto do seu trabalho, entre 2005 e 2018 criou e patenteou protocolos de beleza com a sua assinatura: Levanta Bumbum®, Barriga Fit®, Leg Fit Express® e Shot Body Detox®.

Tem uma rúbrica de dicas de beleza com saúde nos programas televisivos Faz Sentido, da SIC Mulher, e Praça da Alegria, da RTP1. Já colaborou com várias revistas portuguesas e sites de dicas de beleza. Em Abril de 2017 ganhou o prémio Serviço Estrela face ao sucesso obtido com o tratamento Barriga Fit®.

Em 2018 abriu a sua própria clínica em Lisboa.