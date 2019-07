Os nossos chocolates, recheados com produtos típicos da Madeira em estado natural!

Surgida em 2014 pelas mãos de Tony Fernandes, empresário e mestre chocolateiro que apostou numa produção artesanal, com os mais elevados padrões de qualidade, a UAU Cacau recorre a produtos típicos da Madeira para rechear os seus deliciosos chocolates, usando, por exemplo, Vinho Madeira, Ginja, Poncha, Mel de Cana, Maracujá, Banana, Pitanga, Manga, entre outros.

Com recheios inconfundíveis, a UAU Cacau utiliza matérias-primas de agricultores locais. No caso das bebidas usadas nos recheios, estas são utilizadas no seu estado natural para que as mesmas não percam a sua identidade. Este é um trabalho que a equipa da UAU Cacau tem vindo a desenvolver ao longo dos seus seis anos de vida e um dos objectivos traçados e que se tornaram realidade pela persistência e determinação de todos os envolvidos.

Sem corantes nem conservantes, os chocolates da UAU Cacau distinguem-se, por isso, pela sua beleza, consistência e sabores naturais. A título de exemplo, o bombom UAU Cacau de Maracujá foi galardoado com a medalha de ouro num Concurso Nacional, sendo até aos dias de hoje o chocolate mais procurado.

Não deixe de experimentá-los, não perca esta incrível e deliciosa viagem pelo mundo do chocolate regional!

Contactos:

UAU Cacau – Rua da Queimada de Baixo, 11, Funchal

- Centro Comercial La Vie, Funchal

- Mercado dos Lavradores, Loja 19, Funchal

Site: https://www.uaucacau.com/

Facebook: https://www.facebook.com/uaucacaubytonyfernandes/