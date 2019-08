Os nossos chocolates personalizados, uma doce forma de surpreender!

Sabia que na UAU Cacau fazemos chocolates personalizados? Nós explicamos em que é que consiste este nosso serviço: aqui o cliente poderá colocar o logo da empresa, mensagens ou até mesmo imagens a seu gosto no chocolate pretendido, escolher o recheio e ainda decidir se o quer devidamente embalado.

Uma excelente ideia e uma doce forma de surpreender em celebrações especiais, como casamentos, batismos, festas de empresas, entre outros eventos que merecem um mimo especial!

A UAU Cacau pode também fazer os chocolates com as cores que pretender, de acordo com os motivos da festa, por exemplo. Se tiver ideias ou sugestões, estamos sempre disponíveis para ouvir e fazer com que a sua celebração seja única!

Consulte-nos para mais informações. Aguardamos a vossa visita!

Contactos:

UAU Cacau

Rua da Queimada de Baixo, 11, Funchal

- Centro Comercial La Vie, Funchal

- Mercado dos Lavradores, Loja 19, Funchal

- Aeroporto da Madeira (Partidas)

Site: https://www.uaucacau.com/

Facebook: https://www.facebook.com/uaucacaubytonyfernandes/