Os encantos do Gavino Restaurante Bar

Se procura um espaço agradável e acolhedor para degustar uma boa refeição, então tem mesmo de visitar o Gavino Restaurante Bar, situado na Zona Velha do Funchal, na rampa do Corpo Santo, junto à Igreja, no antigo Casablanca. Este espaço distingue-se não só pelo seu conceito diferente e inovador marcado pelas “Refeições Made by You”, como também pelo próprio nome inspirado nas raízes madeirenses, na praia das gavinas. Um nome que certamente ficará no ouvido...

É um espaço criado a pensar no bem-estar do cliente e onde a decoração prima pela originalidade, a começar pelos tons suaves nas paredes, a divisão dos espaços com loiça diferente, a cor mostarda aplicada nas cadeiras, a presença do industrial, destacando os canos nos tectos e os candeeiros, uma combinação feliz e cheia de encanto! A juntar a isto, temos as figuras étnicas, a utilização de loiça diferente nos diversos espaços, a iluminação, a utilização de madeira numa das paredes combinada com espelhos. Itens que conferem um toque rústico, simples e ao mesmo tempo moderno!

No nosso restaurante nada foi deixado ao acaso! Até numa das paredes dos WC’s foi colocado um espelho, com uns detalhes em madeira, imitando rolos de papel higiénico!

A nossa ideia é o cliente se sentir confortável desde o primeiro momento que chega à nossa casa! Estamos situados no 2º andar, com várias janelas abertas para o exterior, o que permite ter uma excelente visão da área envolvente.

Saiba que estamos de portas abertas de domingo a quinta-feira das 12h às 23h, sextas e sábados das 12h às 2 da manhã e ansiosos para o receber!

Faça-nos uma visita e tenha umas Festas Felizes!

Gavino Restaurante Bar

Morada: Rampa do Corpo Santo nº2, Zona Velha, Santa Maria Maior, 9060-075 (antigo casablanca)

Contactos: 968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

Facebook