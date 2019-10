Os deliciosos pratos da Taberna Ruel

Situada na rua de Santa Maria, na Zona Velha do Funchal, a Taberna Ruel é um espaço tipicamente madeirense que aposta fortemente na gastronomia regional. Fazemos questão de levar à sua mesa fantásticos pratos confeccionados com os ingredientes mais frescos, saborosos e escolhidos com toda a dedicação. Centramos as nossas atenções na riquíssima gastronomia madeirense e os nossos pratos têm feito as delícias de todos aqueles que nos visitam.

No nosso menu, há pratos que se distinguem como são os casos do filete de espada com banana ou molho de maracujá, a espetada em pau de louro e o nosso famoso bolo do caco. Para os apreciadores de sobremesas, a nossa deliciosa cassata de maracujá está no topo das preferências, bem como a mousse de chocolate e o cheesecake da casa.

Com um ambiente acolhedor, em que cada cliente tem uma atenção especial, a nossa Taberna Ruel também aposta no aprimoramento de pratos com produtos madeirenses. Assim, os clientes têm várias opções para uma refeição que desperta todos os sentidos. Aproveitamos para sugerir o nosso carpaccio de espada, a sopa de peixe, o misto de peixe e marisco, o nosso arroz de marisco e, para os apreciadores de carne, incluímos no nosso menu o T-Bone na brasa, o bife do filete com molho de pimenta verde. Se gosta de verificar todos os passos da confecção de um bom churrasco, aproveitamos para convidá-lo a visitar a nossa zona de churrasco, situada no pátio do nosso restaurante. Aqui, pode acompanhar toda a técnica e o cuidado com que elaboramos o seu pedido.

Temos ainda uma imensa variedade de marisco fresco e de alta qualidade: cavaco regional, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira. Temos orgulho em explicar a cada cliente que o peixe que servimos é capturado na Região e é comprado todas as madrugadas pelo nosso proprietário, o senhor Ruel.

E porque uma excelente refeição necessita sempre de um óptimo vinho, fique também a saber que a Taberna Ruel dispõe de uma garrafeira bem apetrechada!

Visite- nos!

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/

*Seja responsável, beba com moderação.